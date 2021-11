Venezia-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini stringe i denti, El Shaarawy titolare. Incognita terzino sinistro, viva la chance per Tripi

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Affannata e logorata – psicologicamente come fisicamente – dal tour de force, la Roma si appresta a concludere l’ultima tappa. Prima della sosta delle Nazionali – dal cui rientro ci sarà la trasferta col Genoa – i giallorossi sono attesi a Venezia nel lunch match della dodicesima giornata.

In Veneto gli uomini, compresi gli epurati tornati giovedì, di Mou arrivano accompagnati dall’eco dei fischi dell’Olimpico dopo il pareggio con le sembianze della sconfitta contro il Bodø/Glimt. In campionato, invece, la Roma è reduce dal k.o. con il Milan.

Il Venezia arriva invece da due sconfitte (Sassuolo per 3-1 e Salernitana 1-2) e dal pareggio con il Genoa (0-0). I lagunari guidati da Zanetti occupano il diciassettesimo posto con 9 punti. L’ipotetica vittoria permetterebbe di staccarsi dal gruppo impegnato nella lotta retrocessione, in cui sono invischiate Spezia, Salernitana e Cagliari, ultima squadra battuta (1-2) dalla Roma. I tre punti urgono invece ai capitolini per restare aggrappati al quarto posto, quindi all’obiettivo Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-ROMA

Chi proverà ad aggrapparsi sarà anche Lorenzo Pellegrini. Assente giovedì, il capitano sta affrontando l’infiammazione per sovraccarico al ginocchio sinistro. In settimana ha lavorato individualmente, possibile comunque che stringa i denti per non mancare nuovamente, anche in vista del delicato impegno con l’Italia contro la Svizzera.

Sicura l’assenza di Matias Viña. La lesione muscolare all’adduttore destro terrà il terzino uruguaiano fuori dai giochi per un mese. Poco ipotizzabile il ritorno il 21 col Genoa, maggiori chance che torni a disposizione di Mourinho il 28 novembre per il Torino. Nel mezzo, oltretutto, ci sarà l’importante sfida di Conference League contro lo Zorya Luhansk.

Non è però il solo terzino sinistro indisponibile. Riprende la maledizione degli esterni giallorossi: out anche Calafiori, fermato da un infortunio. Si apre così il rebus su chi impiegare come centrale e chi come terzino sinistro. Facendo affidamento su quanto detto da Mourinho in conferenza, è viva l’ipotesi di Tripi laterale ed Ibanez centrale. Così non fosse, si aprirebbero diversi scenari. Tra tutti, quello di giovedì – Cristante vicino a Mancini ed Ibanez spostato – o Kumbulla dal 1′ e sempre il brasiliano esterno.

Le scelte di centrocampo saranno legate a doppio filo con quelle difensive. Grandi possibilità per Villar, il quale come compagno di reparto avrà Veretout se Cristante dovesse scalare o l’italiano in caso contrario. Dopo le parole nel post partita contro il Bodo, Mou non ha speso parole di elogio per il transalpino. Visti i precedenti, plausibile un turno di riposo. Ad ogni modo, non ci sarà di certo Darboe. Il gambiano – in procinto di legarsi al club fino al 2026 – paga con la mancata convocazione la confusionaria partita di giovedì.

Confermati Karsdorp e Rui Patricio, ci sarà un cambio sulla trequarti. El Shaarawy – il più in forma della squadra – ha scalato le gerarchie offensive, spodestando Mkhitaryan. I gol contro il Milan ed il Bodø dovrebbero così spingerlo verso la ritrovata titolarità. Completeranno lo spento reparto offensivo Zaniolo a destra e Abraham avanti.

Il Venezia cercherà il colpo grosso affidandosi al consueto 4-3-3. Ebueh e Haps laterali, Caldara e Ceccaroni al centro comporranno la difesa davanti a Romero. Il metronomo italo-statunitense Busio sarà affiancato da Crnigoj e Ampadu. Aramu e Okerere ai lati di Henry.

VENEZIA-ROMA, ARBITRA AURELIANO: DEBUTTO CON I GIALLOROSSI

L’arbitro di Venezia–Roma sarà Gianluca Aureliano. Matteo Bottegoni e Francesco Fiore gli assistenti. Il ruolo di quarto uomo spetterà invece a Marco Serra. Michael Fabbri al Var, Preti all’Avar.

Esordio assoluto per Aureliano con la Roma. Sarà invece l’undicesimo incrocio con il Venezia. Negativo lo score: solamente due le vittorie, quattro invece le sconfitte così come i pareggi. Decima presenza al Var invece per Fabbri in una gara della Roma. L’ultima partita è dello scorso campionato: 1-1 in casa con l’Atalanta.

DOVE VEDERE VENEZIA-ROMA

Venezia-Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Due i canali dedicati sulla pay-tv: Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 sul terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Possibile ovviamente la visione in streaming con Dazn, ma gli abbonati Sky potranno usufruire anche dell’app Sky Go. Disponibile anche il pacchetto riservato su Now.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA FC (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu, Aramu, Henry, Okereke.

A disposizione: Maenpaa, Mazzocchi Molinari, Modolo, Schnegg, Svoboda, Heymans, Tessmann, Kinine, Peretz, Sigurdsson, Forte.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Indisponibili: Johnsen, Vacca.

Diffidati: Heymans, Ampadu.

Squalificati:-.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Tripi; Cristante, Villar; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds Kumbulla, Villar, Diawara, Perez, El Shaarawy, Felix, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Viña, Calafiori, Darboe.

Diffidati: Cristante, Mancini, Veretout.

Squalificati: -.



Arbitro: Aureliano.

Assistenti. Bottegoni-Fiore.

IV Uomo: Serra.

Var: Fabbri.

Avar: Preti.