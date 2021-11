Venezia-Roma 3-2, le pagelle: Kumbulla, Mancini e Cristante impantanati nella laguna. Abraham-Shomurodov durano solo un tempo

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Naufragio in laguna. La Roma affonda anche a Venezia. I veneti – peggior attacco del campionato – superano i giallorossi 3-2. Caldara porta la squadra di Zanetti subito in vantaggio (4’), annullato da Shomurodov (42’) e Abraham (45+1’). Nella ripresa l’inglese non sfrutta le occasioni, la squadra cala e viene colpita da Aramu su rigore (67’) e Okereke, scattato sul filo del fuorigioco al 75’.

Mourinho ripristina la difesa a 3, ma l’umiliazione è servita. Difesa da incubo: Kumbulla scivola subito, Mancini affossa piano piano nella melma lagunare. Rimane sopra solo Ibanez. Karsdorp spinge poco e male, Cristante è sfortunato: presente in tutti e tre i gol, ha responsabilità gravi sul primo ed il terzo. Il rigore concesso lascia più di qualche dubbio. Veretout sempre sospeso a metà, la coppia d’attacco Abraham–Shomurodov fa scintille per un tempo. Nella ripresa il vento non è nei migliori e non riescono ad accendere nessuna trama. Pellegrini stringe i denti e fa quel che può, El Shaarawy schizza sulla fascia.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6 – Poco reattivo sul gol di Caldara, rimane composto sulle conclusioni successive. Graziato da Okereke al 35’, su cui comunque c’era. Spiazzato dal rigore, rimane fermo sul 3-2. Evita il poker due volte.

Mancini 4 – Il vantaggio avversario arriva nuovamente con l’autore che passa tra lui e Cristante, anche se questa volta la responsabilità è più del centrocampista. Sincronizza il timer delle uscite e ne sbaglia poche. Passivo sulla sponda di Okereke, come giovedì. Tiene in gioco poi l’attaccante sul 3-2.

Kumbulla 4,5 – Okereke è una scheggia impazzita. Il nigeriano lo supera facilmente: improponibile come vada a chiuderlo al 35’. Andandogli dietro va sempre in confusione e viene costretto ad una prestazione caotica. (Dal 69’ Perez 5 – Non ha la giusta freddezza quando appena entrato ha una ghiotta palla gol. Si ripete sul finire di gara).

Ibanez 5,5 – Da un difensore ruvido come lui non ci aspetta che venga spostato con facilità: Okereke in corsa – al 12’ – mostra il contrario. Fa il suo, non entrando tra gli imputati sui gol. Cala nel secondo tempo.

Karsdorp 5 – Condizionato dall’ammonizione per proteste, ottenuta dopo una buona chiusura in tackle. Non affonda in avanti, timoroso dietro. Perde un paio di palloni e ne sbaglia altrettanti. Il passaggio di Veretout al 35’ è sì lento, ma lui non è da meno: mentre pensa se attaccare o temporeggiare, Kiyine lo lascia sul posto. Cambia marcia ed è più presente nella ripresa, ma la benzina finisce dopo due accelerate. (Dall’83’ Zalewski sv)

Cristante 4,5 – Nuovamente responsabile del vantaggio: Caldara lo anticipa con facilità. Non imputabile per il rigore, lo è per il tris veneto: rimane troppo alto, la scarsa velocità non aiuta. Distratto e disastroso in ogni pericolo veneziano.

Veretout 5,5 – Il passaggio lento per Karsdrop è l’unica macchia in una partita ordinata. Lo stesso ordine c’è nei cross dalla sinistra, meno nei tiri: dopo il palo di Abraham è posizionato bene, non inquadra la porta. La mira va ritrovata. Come la forma.

El Shaarawy 5,5 – Solito peperino di fascia, non riesce a far girare il solito destro: o colpisce i difensori oppure Romero è attento. Invita Abraham al tiro attorno al ventesimo. Sparisce e Mou lo leva. (Dal 77’ Zaniolo sv – Escluso per la scarsa forma, lo conferma nel poco tempo a dispozione).

Pellegrini 6 – Acciaccato, ma presente. Il dolore lo tormenta e non riesce ad attuare le idee. Il rigore su Abraham viene revocato per un suo fuorigioco. Prende Romero in contropiede su sponda di Abraham, il tiro è centrale e l’argentino ci arriva. Perde la palla del 3-2. Mezzo voto in più per l’abnegazione.

Abraham 6 – Conquista il rigore, toltogli dal Var. I fischi rimbombano però ancora nelle orecchie e firma una prestazione super. Il palo colpito lo motiva ancor di più: di testa fa parte il gol del pareggio di Shomurodov; l’uzbeko ricambia il favore servendo un cross col contagiri, trasformato con potenza e rabbia. Le stesse mancano nelle possibilità del secondo tempo.

Shomurodov 6 – Forma di nuovo la coppia con Abraham, vista a Verona. Sfiora al 20’ il pareggio, ma la simbiosi sembrasi creata: l’inglese mette in mezzo la palla che ribadirà per il pareggio, ringrazia impacchettando l’assist. Prova a far segnare anche El Shaarawy, da qui poi cala. (Dall’84’ Mayoral sv).

Mourinho 4,5 – Chiude il tour de force con un’altra umiliazione. Subire 3 gol dal Venezia, peggior attacco, era impresa ardua. La disorganizzazione difensiva ed errori dei singoli hanno portato al nefasto record. Sta a guardare per tutta la partita, senza fornire indicazioni. Si accende solo con l’arbitro – che ha sì i suoi errori sul groppone, ma non è il responsabile principale – e nel finale.