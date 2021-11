Mattia Collauto, ds del Venezia, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

COLLAUTO A SKY

È vero che contano i punti, si è visto un Venezia spento a Marassi?

È la verità, non era il solito Venezia. È stato un punto importante. Ne abbiamo lasciati per strada molti. Spero che da oggi ritorni il Venezia di qualche partita fa. Le differenze di qualità sono diverse. La squadra ha dimostrato di poterci stare in serie A.