Venerdì il Mou Capitale. Gollini opzione per la porta

Tuttosport (S. Carina) – Mourinho è pronto a sbarcare venerdì nella Capitale. Con sé porterà cinque uomini fidati. Si tratta di Carlos Lalin (addetto alla riatletizzazione), Joao Sacramento (il vice di José), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Giovanni Cerra, il match analyst del gruppo e Stefano Rapetti, il nuovo responsabile della parte atletica.

Proprio quest’ultimo è già a Trigoria e darà il via oggi in anticipo alla stagione che ufficialmente prenderà il via il 6 luglio. La Roma, infatti, muove già i primi passi. Ieri Zaniolo, El Shaarawy, Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout si sono sottoposti al tampone molecolare e da oggi inizieranno a lavorare proprio con l’head of fitness giallorosso.

Uno staff che vede anche un romano e romanista. Si tratta di Giovanni Cerra, il match analyst del gruppo. Originario del rione Monti, si rapporterà con una figura scelta invece dal club. Si tratta di Michele Salzarulo (departement match analyst), anche lui un passato all’Inter come capoanalista. Il vice è Joao Sacramento, classe ’89, può annoverare nel suo curriculum di aver lavorato con Speed, Ranieri, Jardim, Bielsa e Galtier, prima del salto con Mourinho. Singolare il modo in cui i due si sono conosciuti: Joao ha scritto un’analisi del lavoro di José, esplorando la sua filosofia di gioco ed esaltandola. Poi ha inviato tutto allo Special One. Che gli ha risposto e lo ha preso con sé. Prima come redattore di analisi sugli avversari e da qualche anno come vice.

Lo staff è dunque pronto. La squadra un po’ meno. Xhaka e Rui Patricio rimangono due obiettivi ma le distanze con i rispettivi club (Arsenal e Wolverthampton) non tendono a ridursi. Serve alzare l’offerta. I Gunners chiedono 23, la Roma è ferma a 15. Impasse anche per Rui Patricio: a Trigoria monitorano a fari spenti Gollini, con l’Atalanta ad un passo da Musso.