Avanza il progetto per il nuovo stadio della Roma, non senza qualche intoppo. Tra questi, la ripresa degli scavi archeologici nell’area destinata all’impianto, che ha generato polemiche soprattutto per gli interventi nella zona verde. A fare chiarezza è intervenuto l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

Come riportato dall’agenzia Nova, Veloccia ha spiegato che “le operazioni di pulizia della vegetazione e di abbattimento di singoli alberi da parte dei tecnici incaricati da AS Roma sono state già preventivamente autorizzate, esclusivamente in zone dove non è stata rilevata la presenza di aree boscate”. “Roma Capitale sta agendo nel pieno rispetto delle norme e in totale trasparenza”, ha precisato l’assessore, sottolineando che “tutti gli esemplari rimossi per le indagini archeologiche saranno compensati con la messa a dimora di un numero equivalente di alberi, scelti in base alla compatibilità con l’ambiente circostante”. L’obiettivo, ribadisce Veloccia, è portare avanti il percorso verso lo stadio “fuori dalle polemiche e con la massima chiarezza”.