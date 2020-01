Vecchio amore Roma, l’intrigo Politano

L’imminente arrivo di Friedkin fa sperare i tifosi, che negli ultimi anni hanno dovuto sopportare cessioni dolorose, al punto che la Roma non è riuscita a compiere il salto di qualità per raggiungere almeno un trofeo. La priorità per il mercato di gennaio è quella di rinforzare l’attacco. Ma molto dipende dalla permanenza o dalla partenza di Kalinic. Il croato ha rifiutato le offerte arrivate dall’estero. Petrachi sta incontrando difficoltà anche nel piazzare Pastore, che non ha intenzione di andare in Cina così come Mertens, obiettivo giallorosso con il contratto in scadenza con il Napoli. Difficile l’affare Mariano Diaz, poiché il Real Madrid chiede 6 milioni per il prestito, mentre torna d’attualità il nome di Petagna, che pure non sembra entusiasmare Fonseca. Contatti avviati con l’Inter per Politano: l’attaccante cresciuto nella Roma può arrivare in prestito gratuito con l’obbligo di riscatto a fine stagione. I giallorossi seguono interessati anche gli sviluppi del caso Nandez, in rotta con il Cagliari. Lo scrive il Corriere dello Sport.