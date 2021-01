Nella scorsa sessione di mercato, ha tenuto banco la trattativa per Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli è stato ad un passo dalla Roma. A confermare la trattativa è stato Fabrizio Vecchi, intermediario dell’operazione.

Di seguito le parole rilasciate a as.com: “Roma e Juventus erano vicino al suo acquisto, ma per motivi diversi ed in alcuni casi anche di difficile comprensione, la trattativa non è andata a buon fine“.