Corriere della Sera – Tutti gli spostamenti del vicepresidente statunitense verranno monitorati (anche dall’alto con tiratori scelti) e lungo il percorso attraversato dal corteo di auto verranno predisposte chiusure a soffietto delle strade incluse nell’itinerario. Sorvegliate speciali l’area intorno a Villa Taverna, dove Vance soggiornerà, e quella intorno alla basilica di San Paolo fuori le mura dove potrebbe recarsi domenica mattina prima di lasciare l’Italia. Non è chiaro invece se il numero due della Casa Bianca, convertito al cattolicesimo, avrà un colloquio con papa Francesco con il quale i rapporti non sono eccellenti: in passato infatti il vicepresidente ha espresso critiche nei confronti del pontefice, in particolare sulla decisione di limitare la messa in latino.

Controlli serrati nel finesettimana anche nei pressi dei principali siti religiosi, in particolare a San Pietro dove per la messa di domenica, alle 12.30, scatteranno i consueti varchi di accesso alla piazza presidiati dalle forze dell’ordine con metal detector. Sono previsti anche due filtraggi per i partecipanti, uno ad ampio raggio e un altro per accedere all’area della celebrazione. Durante l’evento sarà vietato sorvolare tutta la zona e il centro storico. Massima allerta anche nei luoghi di maggiore interesse turistico, nelle vie dello shopping, nelle stazioni della metro e negli scali aeroportuali e ferroviari che saranno gremiti di visitatori.

Chiusure stradali e misure di sicurezza rafforzate per la Via Crucis di questa sera (dalle 21 alle 23.30): alle 14 scatteranno i primi stop alla circolazione su via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi e via del Parco del Celio. Deviate le linee Atac dei bus 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, mentre dalle 14 la Questura ha disposto la chiusura della stazione Colosseo della metro B. In tutta l’area circostante l’Anfiteatro Flavio sarà allestito un ampio cordone di sicurezza (inclusi i Fori Imperiali e il Palatino) al quale si potrà accedere soltanto dopo aver superato i controlli ai varchi di pre-filtraggio. Dalle 8 in tutte le strade interessate dalla manifestazione religiosa sarà sospeso il noleggio di monopattini e biciclette elettrici.

Sabato sarà un’altra giornata difficile tra la città presa d’assalto dalle comitive di stranieri (secondo le ultime rilevazioni di Insart-Istituto nazionale ricerche turistiche tra marzo e maggio a Roma arriveranno oltre 2 milioni di visitatori, il 28,4% dei flussi dall’estero verso l’Italia) e il secondo round dei negoziati Usa-Iran sul nucleare che probabilmente si terrà nella sede dell’ambasciata dell’Oman alla Camilluccia. In serata, alle 20.45, è in programma anche la partita di campionato Roma-Verona allo stadio Olimpico che creerà il consueto congestionamento intorno all’impianto sportivo e nei quartieri limitrofi. Non bastasse la concentrazione di eventi che si accavallano nell’arco di pochi giorni, ad aumentare il clima di incertezza sono le condizioni atmosferiche all’insegna della forte variabilità che potrebbero scoraggiare i romani dalla consueta fuga fuori porta o nelle seconde case.