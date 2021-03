Van Den Doel: “Mi sento privilegiato di essere entrato a far parte del Friedkin Group”

Max Van Den Doel è il nuovo direttore marketing della Roma. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane e la lettera di addio ad Adidas, Van Den Doel ha ufficializzato il suo arrivo a Trigoria. Queste le sue parole su Linkedin:

“Vorrei condividere il fatto che mi sento privilegiato di essere entrato a far parte del Friedkin Group e aver colto questa emozionante sfida come Chief Marketing Officer per uno più grandi club in Italia: l’AS Roma. Non vedo l’ora di creare la miglior strategia di posizionamento del brand nel mondo. Sviluppare una vera organizzazione guidata che porti per esempio a diffondere i suoi valori di vita dentro e fuori dal campo. Vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento per le persone che sono state fondamentali per il mio arrivo: Eric Williamson, Joe Becher, Brian Walker, Francesco Calvo, Guido Fienga, Alexander Cooke, Craig Howe, Dan e Ryan Friedkin e la Creative Artists Agency. Ultimo ma non per importanza, un pensiero speciale per Sree Varma che è stato determinante all’inizio di questo viaggio. Molti di voi conoscono Sree come fondatore del network di professionisti sportivi più grande al mondo, iSPORTCONNECT per più di 10 anni. Sree ha fornito ai leader del settore una straordinaria rete di opportunità commerciali e professionali. Compresa la mia, per la quale sono molto grato a Sree Varma”.