Van Den Doel: “La Roma è un privilegio”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il quinto dirigente scelto dalla famiglia Friedkin è Max Van Den Doel. Van Den Doel, olandese con studi a Harvard e Stanford e con un’esperienza di 15 anni in Adidas, è il nuovo direttore marketing del club. A fare il suo nome è stato il dimissionario Francesco Calvo.

Il manager ha ufficializzato il suo arrivo a Trigoria tramite Linkedin: “Mi sento privilegiato di questo ingresso nel Friedkin Group e di aver colto questa emozionante sfida come Chief Marketing Officer per uno dei più grandi club in Italia: l’AS Roma. Non vedo l’ora di creare la miglior strategia di posizionamento del brand nel mondo. Sviluppare una vera e propria organizzazione guidata che porti per esempio a diffondere i valori di vita dentro e fuori dal campo“.