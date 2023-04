Valencia, Kluivert ko contro l’Almeria: possibile stop di un mese

Niente sorpresa nell’uovo di Pasqua di Justin Kluivert. Nella partita contro l’Almeria, l’esterno olandese del Valencia – in prestito dalla Roma – è stato costretto ad uscire anzitempo. Il classe ’99 verso la fine del primo tempo ha infatti avvertito un dolore al flessore della gamba sinistra.

Tra oggi e domani Kluivert si sottoporrà agli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio. Lo stop, ad ora, è calcolato tra le due e le quattro settimane. Per fine maggio, inoltre, è fissata la data di scadenza entro cui il Valencia dovrà riscattare l’esterno dalla Roma. L’infortunio, però, potrebbe procrastinare la date line. Lo riporta As.