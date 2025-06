“Se un allenatore sceglie la Roma anziché la Juventus — e lo fa, attenzione, sulla base di un ragionamento razionale e non per motivi emotivi — allora è evidente che la Juventus ha un problema. E questo senza nulla togliere alla Roma e ai suoi tifosi, che anzi dovrebbero sentirsi fieri.” Così scrive Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel suo editoriale, commentando le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa aveva confermato l’interesse bianconero e la chiamata ricevuta da Torino.