Vaccini all’Olimpico, l’appello di Pellegrini

Il Messaggero (A.Mar., C.Moz.) – A spingere i tifosi a vaccinarsi, ieri all’Olimpico, è stato Capitan Lorenzo Pellegrini. I sanitari dell’Asl Roma ieri in seguito all’accordo tra Regione e Società erano schierati all’Olimpico. A convincere i supporter è stato il richiamo del numero 7 giallorosso: “Cento per cento vaccinati, cento per cento allo stadio“. Ieri all’Olimpico -e si replica oggi- senza prenotazioni ci si vaccina con Moderna. Per tutti alcuni gadget in regalo della Roma e un voucher che la società provvederà a recapitare per e-mail con uno sconto sul biglietto della partita con l’Empoli. Oggi il bis sempre alle 14, somministrazioni libere fino alle 20.