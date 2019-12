Vacanze finite, domani si rivedrà anche Cristante

Vacanze finite. Dopo nove giorni di riposo, gli uomini di Fonseca torneranno domani ad allenarsi, con un Cristante in più. Il centrocampista si era fermato contro la Sampdoria ad ottobre per un distacco del tendine dell’adduttore e in seguito era partito in fretta e furia per un consulto specialistico. Si optò per una terapia conservativa piuttosto che per l’operazione. A poco più di due mesi di distanza l’ex Atalanta torna ad allenarsi con il gruppo. Ci vorrà qualche settimana in più per vedere anche Davide Zappacosta, che a inizio stagione ha subito una lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.