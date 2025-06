Corriere dello Sport (R. Maida) – Dybala sarà un dossier che Ricky Massara dovrà riaprire: il contratto rinnovato in automatico fino al 2026 a circa 8 milioni l’anno pesa molto di più sul bilancio. Per di più Paulo, che attualmente si sta allenando da solo a Miami, vorrebbe capire cosa il club pensi di lui.

Probabile che le parti si incontrino alla fine della finestra di mercato estivo per negoziare un prolungamento con stipendio spalmato. Sarebbe un vantaggio per Dybala e anche per la Roma, che potrebbe calmierare il monte ingaggi.