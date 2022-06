Continua il cammino dei calciatori giallorossi con le rispettive nazionali. Alle 17.30 è stato il turno di Eldor Shomurodov, che è sceso in campo con l’Uzbekistan nella sfida contro lo Sri Lanka nel terzo turno di qualificazione alla Coppa d’Asia. L’attaccante della Roma ha preso parte all’11 titolare scelto dal c.t. e ha giocato con la fascia da capitano al braccio. Tutta la partita in campo per l’attaccante romanista che, però, non ha trovato la via della rete.