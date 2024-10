È da poco terminata Uzbekistan-Iran per 0-0, gara valida per la terza giornata di qualificazione alla Coppa d’Asia del 2026. Il ct uzbeko Katanec per l’occasione ha schierato il giallorosso Shomudorov titolare. L’attaccante della Roma, che ha indossato la fascia da capitano, è rimasto in campo per tutta la gara.