Continuano a delinearsi i quadri delle Nazionali che parteciperanno al prossimo Mondiale del 2026, e tra queste c’è anche l’Uzbekistan. La selezione guidata da Srecko Katanec ha conquistato il pass per la fase finale della Coppa del Mondo grazie al pareggio odierno contro gli Emirati Arabi Uniti.

La gara si è conclusa sullo 0-0, un risultato che basta e avanza agli uzbeki per ottenere la qualificazione. Tra i protagonisti in campo anche Eldor Shomurodov: l’attaccante di proprietà della Roma è stato schierato titolare ed è rimasto sul terreno di gioco per tutti i 90 minuti, contribuendo con la sua esperienza a raggiungere l’obiettivo.

Si tratta di una tappa storica per l’Uzbekistan, che si assicura così la prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale, confermando la crescita del movimento calcistico del Paese.