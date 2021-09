Allarme rientrato. Lo stop di Matias Viña non è nulla di grave. Lo aveva Oscar Tabarez dopo la vittoria (4-2) contro la Bolivia e questa sera potrebbe esserci la conferma. Stando a quanto riporta espn.com, infatti, il terzino sinistro della Roma potrebbe scendere in campo nella sfida di questa notte (00.30) contro l’Ecuador. L’esterno giallorosso rientrerà a Roma l’11 settembre, meno di 24 ore prima della gara con il Sassuolo. Per la sfida contro i neroverdi Calafiori si prepara a sostituirlo.