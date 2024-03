Il Messggero (R. Buffoni) – Sold out è la locuzione più usata nel mondo romanista da tre anni a questa parte, con lo stadio Olimpico tutto esaurito a ogni partita. Se ne sta accorgendo l’Adidas, sponsor tecnico che non riesce a stare al passo con le richieste di alcuni articoli. Come per la felpa rossa con lupetto giallo, sfoggiata da Daniele De Rossi andata sold out con conseguente via libera al “bagarinaggio”.

Da Capitan Futuro al Capitano il passo è breve. Un altro sold out è infatti all’orizzonte in questo marzo che culminerà nella Pasqua. Sugli scaffali dei supermercati è comparso (e in molti già sparito) l’uovo di cioccolata griffato Francesco Totti. Tutto giallorosso, seppur senza riferimenti al club dal quale al momento il capitano è fuori. Il rimando geograficamente più vicino a Trigoria è la beneficenza che, comprando un uovo, si fa al Campus Bio-Medico per il suo trentennale.