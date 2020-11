Uno, due, tre: le magie di Henrikh Potter: “Me le ha chieste Dzeko, io ho eseguito”

Il Messaggero (S. Carina) – Tre gol, tutti insieme. Di testa, al volo e in mezza rovesciata: ce n’è per tutti i gusti. Henrikh Mkhitaryan stende il Genoa e regala i tre punti alla Roma. Quattro gol e cinque assist per l’armeno fino ad ora in stagione. Prima tripletta in Italia per lui, la sesta in tutta la carriera. Gol pesanti, dunque, richiesti dal grande assente di ieri in casa Roma, Edin Dzeko che è stato costretto a rimanere a casa vista la sua positività al Covid-19. Così Mkhitaryan a fine partita: “Avevo parlato con Dzeko prima della gara e mi aveva detto che dovevo segnare. Bene, l’ho fatto. Anche se abbiamo bisogno di lui e speriamo che ritorni prestissimo“. Il numero 77 si può portare così il pallone a casa, che gli è stato messo da parte a Juan Jesus: “Di solito non lo prendo, però questa tripletta è un po’ speciale perciò farò un’eccezione”.