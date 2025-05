La vittoria della Roma per 3-1 sul Milan non è stata solo una notte di gloria sportiva, ma anche un momento storico per il popolo giallorosso, che ha voluto omaggiare un tifoso molto speciale: Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, eletto Pontefice l’8 maggio.

Durante la sfida all’Olimpico, tra cori, bandiere e una prestazione convincente degli uomini di Claudio Ranieri, è apparso in Tribuna Tevere uno striscione che ha catturato l’attenzione di tutti: “Salutiamo Papa Leone XIV, uno di noi!”.

Un messaggio affettuoso, che unisce fede calcistica e religiosa, rivolto a un Papa che, da sempre, non ha nascosto la sua simpatia per i colori giallorossi. Secondo fonti vicine al Vaticano, Leone XIV avrebbe anche assistito in passato a una partita della Roma, dimostrando un legame sincero con la squadra della Capitale.