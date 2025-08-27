United tradito da Sancho: silenzio totale con la Roma

Il caso esplode e scuote il mercato. Jadon Sancho continua a ignorare la Roma e ora anche il Manchester United sbotta. Secondo quanto riportato su X da Eleonora Trotta, i Red Devils si sentono presi in giro dal loro giocatore.

Il motivo? In queste settimane l’inglese non ha mai dato una risposta concreta al club giallorosso. Nessuna apertura, nessun segnale. Un muro di silenzio che ha irritato sia la società inglese che la dirigenza romanista.

Ma c’è di più. Sancho, al momento, sembra lontano anni luce dal rettangolo verde: il suo focus principale non sarebbe il calcio. Una verità scomoda che rischia di complicare ancora di più la sua carriera e i piani di chi sperava di riportarlo ad alti livelli.

La Roma resta alla finestra, ma ancora per pochissimo. La sensazione è che la telenovela Sancho sia tutt’altro che vicina alla conclusione.