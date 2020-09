Ieri al termine della gara tra Turchia e Serbia Cengiz Under ha fatto delle dichiarazioni ben precise: “Abbiamo bisogno di giocare di più“. Come riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, il riferimento alla Roma è evidente. Il turco è tra i cedibili anche se al momento la trattativa col Napoli per Milik è bloccata. Non è un grande problema, infatti il ventitreenne piace molto anche in Germania.