Under: “Uno dei miei più grandi sogni fin da quando ero bambino era lavorare con Mourinho”

Cengiz Under è uno dei nomi mercato della Roma. Tra poco tornerà alla base, ma il suo potrebbe essere soltanto un transito. La società cercherà di piazzarlo, ma intanto lui dal ritiro della Turchia dice la sua sull’arrivo di Mourinho. Queste le sue parole:

“Io non so cosa succederà. Il mio obiettivo ora sono gli Europei, non un possibile trasferimento. Sento di essere pronto al 100%, ho giocato le amichevoli e ho segnato un gol. È stato molto importante per il mio morale. Uno dei miei più grandi sogni fin da quando ero bambino era lavorare con Mourinho. Se chiedi a qualsiasi giocatore turco, tutti vorrebbero lavorare con lui, lo volevo anch’io. Spero che l’Europeo andrà bene per tutti noi. In questo momento sono concentrato sull’Europeo, ne parleremo più avanti“.