Under e il Napoli, trattativa aperta: è un affare da 30 milioni

Corriere dello Sport (R.Maida – F.Mandarini) – Qualche settimana fa il discorso era: Milik per Under e conguaglio. Poi il polacco ha cominciato a contare le offerte e a guardare con una certa attenzione verso altri panorami. Il Napoli resta interessato ad Under che viene valutato 30 milioni di euro. Callejon andrà via a fine contratto e nella lista di De Laurentiis c’è anche Boga. Il 20% della cessione del turco, poi, la Roma lo dovrà dare al Basaksehir come pattuito alla firma dei contratti. Agli azzurri piace a tutti da Giuntoli a Gattuso ed è appetibile anche per i parametri del club: contratto di 1,8 milioni di euro che scade nel 2023. I contatti sono avviati, ma non ancora definiti.