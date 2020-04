Cengiz Under è uno dei possibili nomi caldi in uscita per il prossimo calciomercato. Il turco sembra aver attirato su di sé l’interesse di un club spagnolo. Come riporta fichajes.net si tratterebbe del Siviglia, proprio dell’ex ds della Roma Monchi, che aveva già fatto un tentativo durante il mercato invernale senza però essere riuscito a portare a termine l’operazione.