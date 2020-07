Under insegue una notte da star contro il futuro

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Non solo Manolas e Diawara. L’asse tra Roma e Napoli resta caldo e negli ultimi giorni ad andare in vetrina è stato Cengiz Under. Il giocatore interessa ai partenopei ma i giallorossi non si muovono dalla richiesta di 30 milioni senza contropartite. Inizialmente si era pensato di inserire Hysaj nella trattativa ma la Roma ha abbondanza di terzini destri. Un altro giocatore che interessa aa Gattuso è Jordan Veretout, già vicino a trasferirsi in Campania prima di decidere per la Capitale. Il francese è una colonna portante del centrocampo di Fonseca e quindi appare molto difficile che l’allenatore portoghese se ne voglia privare. Nel caso in cui però arrivasse un’offerta importante, la società capitolina quantomeno ne discuterebbe.