Il Tempo (M. Cirulli) – Una rivendita sul futuro. Tra le strategie di mercato della Roma targata Tiago Pinto c’è spesso l’inserimento di una percentuale di incasso su una futura cessione. Un’ulteriore fonte di guadagno che si inserisce nella stretta economica del settlement agreement concordato dalla UEFA. Ufficiale il trasferimento di Under al Fenerbahce per una cifra vicina ai 15 milioni, di cui 3 vanno alla Roma, visto il 20% sulla futura rivendita inserito al momento del passaggio del turco al Marsiglia. Situazione diversa invece per Zaniolo, per il quale è forte l’interessamento dell’Aston Villa. Le formule legate all’attaccante del Galatasaray variano a seconda del prezzo di vendita: la Roma incasserà eventualmente 2 milioni in caso di trasferimento superiore ai 20, oppure il 20% sulla differenza della rivendita sopra i 16,5.

Anche in questa finestra di mercato Tiago Pinto si è tutelato sul futuro, inserendo una clausola anche su Ibanez, Shomurodov, Tahirovic e Villar.