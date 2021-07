Under è del Marsiglia. E adesso Pau: assalto finale a Xhaka a Rui Patricio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Finalmente ci siamo. Se Tiago Pinto è ossessionato dalle cessioni, in questo fine settimana è riuscito a mettere a segno una doppia operazione che darà un po’ di ossigeno alla Roma. Under e Pau Lopez sono due giocatori del Marsiglia. L’attaccante è stato trasferito in prestito con obbligo di riscatto. Ieri è arrivato a Marsiglia per svolgere le visite mediche. Anche per Lopez è tutto fatto, ma si attendono le prossime ore per l’ufficialità, anche lui dovrebbe essere a Marsiglia martedì.

Il turco è stato ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro e il 20 per cento sulla futura rivendita. Il portiere andrà in Francia in prestito con riscatto obbligatorio condizionato a una serie di presenze in campionato, la Roma incasserà 500.000 euro e il riscatto è fissato a 12 milioni. Lo scenario migliore è che la Roma incassi complessivamente 20,5 più un milione di bonus, in ogni caso risparmia 18 milioni di euro lordi di ingaggi. Nel peggiore dei casi invece incassa 8,5 milioni e in più risparmia 10 milioni lordi dell’ingaggio di Under.

Da domani il direttore generale portoghese si dedicherà agli acquisti. Xhaka e Rui Patricio sono in dirittura d’arrivo, ma manca ancora l’accordo con Arsenal e Wolverhampton. Per il portiere siamo ai dettagli. Mourinho appena arrivato a Roma ha chiesto ai Friedkin e Pinto di poter lavorare con una squadra competitiva, almeno dalla seconda parte del ritiro. Sarà accontentato.