Under è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Leicester – VIDEO

Le ultime ore di Cengiz Under nella Capitale. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il calciatore turco ha raggiunto la clinica di Villa Stuart dove si sottoporrà alle visite mediche con il Leicester, In seguito il giocatore volerà in Inghilterra per poter firmare il contratto con il club inglese e chiudere definitivamente la trattativa. Alla Roma andranno 3 milioni per il prestito, più altri 25 per l’obbligo di riscatto.

