Under 21, Spagna-Italia 0-0: Villar in campo per 56 minuti

Alle 21 andrà in scena la gara tra Spagna e Italia Under 21, con le furie rosse prime nel girone B, a 3 punti, mentre gli azzurrini sono fermi ad un punto, ottenuto dopo il pareggio con la Repubblica Ceca. In campo dal primo minuto per la Spagna il giallorosso Gonzalo Villar, che aveva trovato il gol in nazionale nel match lo scorso 24 marzo contro la Slovenia. Il calciatore della Roma è stato poi sostituito al 56′, al suo posto è entrato Moncayola.

🚨 ¡¡Estos son los once ⚔️GUERREROS🛡 elegidos por Luis de la Fuente!! La @SeFutbol Sub-21 puede conseguir esta noche el pase a los cuartos de final de la #U21EURO. ¡¡VAMOS, EQUIPO!!👏🏻 pic.twitter.com/fzZ2t2jEmW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 27, 2021