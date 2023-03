Under 21: Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali. Bove parte titolare

Amichevole per l’Italia Under 21. Gli azzurrini del ct Nicolato alle 19:30 affronteranno l’Ucraina a Reggio Calabria, una delle nazionali che si giocherà la 24ª edizione del torneo continentale dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Il tecnico per la sfida ha scelto di schierare dal 1′ il centrocampista della Roma Edoardo Bove coadiuvato dal bianconero Fagioli e da Ricci, giocatore del Torino. Di seguito la formazione ufficiale:

ITALIA (3-5-2): Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova, Ricci, Fagioli, Bove, Udogie; Cancellieri, Colombo.