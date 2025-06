Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’estate di Tommaso Baldanzi è già incandescente. Reduce da una seconda parte di stagione in crescendo con la maglia della Roma, il baby è pronto a guidare l’Italia Under 21 all’Europeo che prende il via oggi in Slovacchia. L’ambizione è doppia: Tommaso vuole arrivare in fondo al torneo e allo stesso tempo attirare l’attenzione di Gasperini, tecnico che in lui potrebbe rivedere una versione giovane del Papu Gomez. L’allenatore, del resto, non bada ai centimetri, ma valorizza la fantasia e la qualità tecnica. Baldanzi, al netto di qualche esperimento tattico del passato come mezzala, è un prodotto made in Italy che merita di essere preservato. Il motivo? Negli ultimi mesi è diventato sempre più incisivo all’Olimpico, anche se quasi sempre è stato buttato nella mischia in corsa.

Le sue armi sono la rapidità, la visione di gioco e la capacità di inventare. Vede poco la porta, ma questo è un aspetto migliorabile. Perché il tiro è nelle sue corde da quando stava nel vivaio dell’Empoli. L’Europeo è una vetrina prestigiosa. I migliori talenti spesso finiscono al centro di aste internazionali al termine della competizione. Baldanzi conta di ritagliarsi il suo spazio già a partire dalla sfida d’esordio di stasera contro la Romania. Come al solito però mantiene un profilo basso: “Se mi sento la stella di questa squadra? No, siamo tutti giocatori importanti, ci sono tanti ragazzi con molte presenze in Serie A. Ci siamo preparati, aspettiamo questo momento e sappiamo quanto sia importante partire bene. La fatica ora passa in secondo piano perché tutti volevamo essere qui e tutti hanno dato il massimo per essere nella lista dei convocati. Questo è un gruppo forte, non mancheranno sicuramente l’attaccamento alla maglia e la coesione”.

Baldanzi è alla fine di un ciclo importante nelle giovanili azzurre. Dopo aver conquistato l’argento al Mondiale Under 20, sempre sotto la guida di Carmine Nunziata e al fianco del compagno di squadra Pisilli, il trequartista è determinato a lasciare un’impronta anche in questa competizione continentale. “Sentiamo la responsabilità di fare un grande Europeo e vogliamo arrivare il più lontano possibile per onorare la Nazionale”, ha sottolineato Baldanzi, leader silenzioso di questo gruppo. Italia dei grandi e la Roma, nel frattempo, lo osservano. Per Tommaso le prossime saranno settimane bollenti, ma anche piene di sogni da realizzare.