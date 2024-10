L’Italia Under 21 ha scelto il centro Coni di Tirrenia per preparare la sfida di martedì 15 ottobre contro l’Irlanda valida per le qualificazioni all’Europeo nel 2025. Oggi andrà in scena un test amichevole in cui gli Azzurrini affronteranno il Livorno. Per l’occasione il giallorosso Baldanzi è stato schierato titolare dal ct Nunziata.