Alle 15 è andata in scena la gara tra Italia e Germania per il torneo VIII Nazioni Under 20. La partita è terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Ambrosino e Sieb. In campo per 58′ il giallorosso Volpato con la maglia numero 10. Presente anche Claudio Cassano, attaccante della Primavera giallorossa, che è entrato al 78′ per gli ultimi 15 minuti. Pagano in panchina per tutto l’incontro.