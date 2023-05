Unai Emery: “Rispetto la Roma, ma la Juventus e il Siviglia sono favorite in Europa League. Occhio a Xabi Alonso”

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha parlato dell’Europa League, delle favorite e anche della Roma. Queste le sue parole:

Juventus-Siviglia?

“È come una grande finale. E lo dico con il massimo rispetto per la Roma di Mourinho e per il Leverkusen di Xabi Alonso. Sono convinto che chi avrà la meglio tra bianconeri e andalusi, poi a Budapest sarà favorito per conquistare il trofeo. La Juve per la qualità della rosa e il Siviglia per la mentalità da campione che ha in questa competizione”.

Chi preferisce tra Mourinho e Allegri?

“Impossibile scegliere, sono top allenatori. Ma occhio a Xabi Alonso: a Leverkusen sta dimostrando di avere la stoffa