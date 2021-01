Una trappola per la Roma. Zaniolo positivo asintomatico

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Di quel 16 dicembre del 2015 è rimasto soltanto Edin Dzeko. Lo Spezia era undicesimo in Serie B e sembrava che per la Roma, passare il turno di Coppa, non fosse un problema. Finì ai rigori e i giallorossi furono eliminati. Poco tempo dopo Garcia fu esonerato. Nel frattempo lo Spezia è cresciuto conquistando la Serie A e ora si ripresenta all’Olimpico in gara secca. Questa sera Dzeko partirà dalla panchina, mentre in attacco agiranno Pedro e Mayoral. A centrocampo Cristante, in difesa Mancini e Kumbulla. La Roma ha tutto da perdere, un nuovo passo falso vorrebbe dire crisi nera. I Friedkin, nonostante le pesanti sconfitte, non hanno messo in discussione Fonseca. Intanto continua il periodo nero di Zaniolo che ora è risultato positivo al Covid. A dirlo lo stesso giocatore su Instagram.