Una Roma più roja che gialla

Il Messaggero (A.Angeloni) – La Roma alla spagnola. Fonseca deve fare a meno di qualche giocatore titolare, così la partita contro il Parma sembra una di Europa League: all’Olimpico vedremo titolari Villar e Mayoral. Mirante non è stato benissimo, ma pare abbia recuperato e quindi tornerà negli undici al posto di Pau Lopez, che per ora resta il portiere di coppa. Villar affiancherà Veretout in mezzo al campo, mentre Diawara è sparito dai radar, Covid a parte, dopo la polemica tra il suo procuratore e Fonseca. Pedro sembra sempre più una garanzia, ma quello veramente sotto esame è Borja Mayoral, che gioca la sua seconda partita di fila in campionato, dopo la sfida contro il Genoa Fonseca non si è lasciato influenzare dalla sua prestazione negativa e vuole dargli ancora fiducia. Nonostante le assenze Fonseca cerca una vittoria che potrà rilanciare definitivamente la Roma in zona Champions.