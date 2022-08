Una Roma da scudetto. Delirio per Wijnaldum, ora Mou può contare su 3 assi vincenti

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Le speranze, per loro natura, sono portate a volare in alto. Per questo ha una sua logica anche simbolica vedere Georginio Wijnaldum arrivare in volo alla Roma.

“Gini” è rimasto sorpreso, ha fatto dei video e firmato autografi ad alcuni del muro di folla che aveva davanti. Passione vera, basti pensare che il suo volo era seguito sul sito “Flyearadr24” da quasi dodicimila persone, come se temessero che il loro nuovo beniamino potesse evaporare chissà dove.

L’olandese arriva con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (8 milioni) da esercitarsi entro il 30 giugno del prossimo anno. Il Psg pagherà il 50 per cento dell’ingaggio, consentendo alla Roma di pagare circa 4,5 milioni, grazie anche al fatto che il giocatore ha rinunciato ad avere alcuni bonus dalla società francese.

Quest’ultima, a sua volta, pagherà le mensilità di luglio e agosto. Insomma, in attesa delle visite mediche in programma per oggi, finiscono tutti soddisfatti, a partire dallo stesso Wijnaldum, che a 31 anni è pronto “a cominciare una nuova avventura”.