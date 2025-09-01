Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ultimo giorno di mercato ad alta tensione per la Roma. Massara può chiudere con uno, due o tre colpi da titolari: il trequartista tra George (Chelsea) e Dominguez (Bologna), Pessina come sorpresa e un nuovo centravanti.
Lo scambio Dovbyk-Gimenez resta in bilico: il messicano ora apre alla Roma, ma pesa lo stallo sulla formula del trasferimento. Se saltasse, occhio a Embolo del Monaco. Per George si tratta sui 20-23 milioni con percentuale di rivendita da limare, mentre Dominguez ha già dato l’ok ma il Bologna chiede troppo.
Intanto Pessina, reduce dalla gara col Monza, ha parlato con Gasperini e può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Tutto resta aperto fino alle 20 di questa sera.