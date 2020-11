Una passeggiata romana

Il Messaggero (U. Trani) – Show della Roma all’Olimpico. I giallorossi si impongono per 5 a 0 sul Cluj e guadagnano così la vetta del girone di Europa League, con 3 punti di vantaggio sulle seconde. Il turnover abbondante, con 7 cambi rispetto al successo interno contro la Fiorentina, dà ragione a Fonseca. 34 minuti ed il risultato è già sul 3 a 0, Cluj umiliato tecnicamente e tatticamente. Modifica del sistema di gioco, che passa dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Ritrovati alcuni interpreti come Bruno Peres, disinvolto nell’offendere sull’out di destra, Pau Lopez, bravo sul diagonale di Hoban ed infine Borja Mayoral che riesce a sbloccarsi e sigla un’importante doppietta. Esordio nel finale per Tommaso Milanese, classe 2002 e ventitreesimo giocatore schierato in meno di 2 mesi.