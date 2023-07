Leggo (F. Balzani) – La Joya prolungata. Paulo Dybala ha detto sì, la Roma pure. E ci mancherebbe. Prima di partire per il Portogallo, Pinto ha trovato l’accordo con gli agenti per il rinnovo dell’argentino che resterà nella capitale fino al 2026 (con opzione al 2027). Le intenzioni erano chiare dopo la promessa fatta a Mourinho a Budapest e il rifiuto ad Arabia e Chelsea. Da ieri, però, il futuro di Dybala è ancora più chiaro. L’attaccante vedrà un aumento da 4,5 milioni più bonus a 6 milioni più circa 1 di bonus.

L’annuncio arriverà probabilmente ad agosto, ma ormai non ci sono più dubbi per il matrimonio che fa felici tutti a Trigoria. Al suo fianco Paulo a breve potrebbe trovare Scamacca che ieri ha mandato altri segnali inequivocabili. “Lasciare Roma per andare in Olanda è stata una mazzata – ha dichiarato a Cronachedispogliatoio.it – Mi è tornato in mente quando dalle giovanili della Lazio passai a quelle giallorosse al cuore non si comanda. Guardavo Totti mentre facevo il raccattapalle e non gli staccavo gli occhi di dosso. Oggi chi mi prende oggi fa un affare. Basta stare al posto giusto”. Pinto in questi giorni proverà a chiudere col West Ham, da decidere solo le condizioni del riscatto.

Intanto il gm è volato in Portogallo non prima di trovare l’accordo col Real per il trequartista Jon Guerrero, 19enne dell’Under 21 figlio del mitico Julen. Un acquisto per la Primavera con vista prima squadra. In Algarve summit con Mou che spera ancora in Morata ma stima molto anche Scamacca.

Prima serve una cessione. Si è riaperta la porta della Premier per Ibanez, che quindi torna nel mirino del Tottenham dopo la cessione di Sanchez. Mou aspetta e intanto prepara l’amichevole di stasera (ore 21, su Dazn) col Braga che vedrà l’esordio della seconda maglia targata Adidas.