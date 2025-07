La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – A Trigoria Paulo Dybala ha svolto test atletici, compresi quelli sulla corsa, per valutare lo stato fisico dopo l’operazione al tendine semitendinoso sinistro dello scorso marzo. I risultati sono stati incoraggianti, e oggi si sottoporrà a una risonanza di controllo. Le impressioni dello staff medico sono positive, e salvo sorprese, domenica sarà a disposizione di Gasperini per l’inizio del ritiro.

Nei primi giorni svolgerà lavori personalizzati nell’ambito della riatletizzazione, ma è rientrato in ottima condizione, anche grazie al lavoro svolto in vacanza e alla cura dell’alimentazione. L’obiettivo è esserci per la prima di campionato contro il Bologna, il 23 agosto.

In questi giorni Dybala ha avuto modo di conoscere meglio il nuovo ds Massara e ritroverà Gasperini, che lo allenò ai tempi di Palermo. Il ruolo più probabile è quello di trequartista destro, ma può anche fare il falso nove. A mercato finito, si potrà parlare di rinnovo fino al 2027: Paulo vuole restare a Roma.