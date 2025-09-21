Un urlo di Roma: Mancini eroe sotto la Sud con la bandiera al vento – VIDEO

Nel pomeriggio infuocato dell’Olimpico, il difensore giallorosso ha scolpito un’immagine destinata a restare nella memoria dei tifosi. Non soltanto per la prestazione gagliarda, feroce, sempre con il petto in fuori e la voglia di comandare la retroguardia, ma per il gesto che al triplice fischio ha trasformato una partita in leggenda.

A torso nudo, con il corpo ancora attraversato dall’adrenalina e lo sguardo carico d’orgoglio, Mancini ha impugnato una gigantesca bandiera giallorossa e l’ha fatta sventolare sotto la Curva Sud. Sembrava un condottiero che, dopo la battaglia, issa il proprio stendardo davanti al suo popolo. Dietro di lui, il boato della sua gente: cori, bandiere, un mare di passione che lo ha avvolto in un abbraccio collettivo.

La sua partita è stata la sintesi perfetta della sua personalità: dura quando serviva, lucida nei momenti chiave, trascinante in ogni duello. E poi quel gesto. Non un’esultanza qualunque, ma un atto d’amore. In pochi secondi ha incarnato l’anima della Roma, il filo invisibile che lega i giocatori a chi soffre e gioisce sugli spalti.