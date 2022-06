Un turbo Spinazzola per Mourinho: sogna un anno da protagonista

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il 2 luglio, fra tre giorni, sarà esattamente un anno dal terribile infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a dieci mesi di stop. Il prossimo 2 luglio l’esterno ricorderà l’infortunio e ci riderà su, perché dopo tanti mesi difficili adesso lo aspetta una stagione da vivere da protagonista.

Spinazzola sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze a Ibiza insieme a sua moglie Miriam e ai due bambini, ma sempre lavorando con attenzione sul fisico. Allenamenti atletici seguendo il programma atletico della Roma, facendo sempre attenzione ai carichi.

Spinazzola non vede l’ora di tornare a disposizione di Mourinho dopo aver saltato il primo raduno con lui la scorsa estate. Vuole farsi trovare pronto per i primi test atletici del 5 luglio, vuole subito dimostrare di essersi totalmente rimesso alle spalle l’infortunio e di poter essere di grande aiuto per una stagione lunga e intensa.