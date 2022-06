Un tesoro versato ai procuratori: la Juve è da record, poi Inter e Roma

La Gazzetta dello Sport (M. Iaria) – Juventus, Inter e Roma sono sul podio delle spese per i procuratori in Serie A. Le commissioni verso gli agenti, o per meglio dire gli intermediari, hanno posto un problema di trasparenza, prima ancora che di costi elevati. La Juventus è l’unica società che divulga l’entità delle commissioni: quella bianconera è la società che spende di più in commissioni, con 28,9 milioni di euro nel 2021.

Sullo stesso piano si trovano Inter (27,5) e Roma (26). Il Milan ha speso circa 12,6 milioni, poi Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Sassuolo e Udinese, tra gli 8 e i 6 milioni. In totale, nel 2021, i club di A hanno speso 173,8 milioni per i servizi dei procuratori sportivi.