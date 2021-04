Un romano a Manchester. Pellegrini e la sfida speciale

Corriere dello Sport (G.Marota) – In questo momento tutti i tifosi della Roma stanno facendo il conto alla rovescia per il calcio d’inizio di questa sera. Tra tutti quelli con l’orologio in mano c’è anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano proverà a trascinare la sua Roma nel Teatro dei Sogni. Nella casa dei Red Devils dove in passato hanno fallito i suoi idoli De Rossi e Totti. Sono passati 14 anni da quel famoso 7-1, era il 10 aprile 2007. Oggi Pellegrini proverà a riscattare quella grandissima delusione che anche lui da tifoso ha vissuto piangendo davanti alla tv. Quella sera promise a se stesso che quella sconfitta sarebbe stata vendicata. Quel giorno finalmente è arrivato. Quest’anno ha già segnato gol pesanti, come la rete allo scadere contro lo Spezia che salvò la panchina a Fonseca oppure la punizione ad Amsterdam con l’Ajax. Insomma è pronto a ripetersi per vendicare tutti i tifosi della Roma e portare in alto i colori giallorossi.