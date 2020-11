Un “Roma Department” per radicarsi nel territorio. Friedkin riparte dalla città

Gazzetta.it (C.Zucchelli) – La prima mossa dei Friedkin riguarda il proprio legame con la città e questo rappresenta un cambio di rotta rispetto alla vecchia società che voleva una Roma più internazionale e meno radicata nel territorio. I Friedkin per arrivare ad espandere il marchio e i ricavi partono dal “basso“, dal proprio territorio. L’input è arrivato direttamente dal CEO Fienga che già un anno fa aveva avallato questo cambio di rotta. Dan e Ryan Friedkin, dunque, hanno voluto mettere il loro sigillo: hanno ufficializzato la creazione del “Roma Department“. Una piattaforma sociale che riannoda quei fili spezzati in passato e mai più riuniti. A guidare il dipartimento sarà Francesco Pastorella che si è occupato già di Roma Cares e viene da incarichi importanti italiani ed internazionali. I Friedkin, naturalmente, supervisioneranno tutto visto che il loro obiettivo è quello di penetrare ancor di più in città.

