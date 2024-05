Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Fascia al braccio, ecco il biondo di Ostia con la numero 10 della Roma. Mattia Della Rocca, il ragazzo di Ostia come De Rossi, la numero 10 come Totti e la fascia al braccio come i due capitani. Un sogno per il giovane trequartista della Roma Under 18, come quello che sta vivendo in questi giorni a Perth insieme alla bandiera che da tifoso chiamava Danielino o Capitan Futuro, e che adesso vede solo come mister. Il diciottenne è stato uno dei fortunati a essere convocato per la mini tournée in Australia. E la fortuna, si sa, aiuta gli audaci.

Sempre in doppia cifra tra gol e assist, compresa questa stagione nella quale l’Under ha raggiunto (e deve ancora giocare) la semifinale scudetto, poi due titoli nazionali tra l’Under 16 e la 17 e la soddisfazione di una fascia che in questa stagione si sta dividendo con l’altro Mattia, Almaviva, partito con lui per l’Australia. Adesso Mattia pensa solo a godersi l’amichevole col Milan, poi a vincere lo scudetto di categoria e a vivere tra qualche mese la sua prima stagione con la Primavera. Ma il futuro arriva in un battito di ciglia, e allora sognarlo con la maglia della Roma e con De Rossi allenatore non può che aiutarlo ad affrontare i prossimi anni nel migliore dei modi.